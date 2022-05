Alla sedicesima edizione di ..incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo riprendono i “Salotti letterari” con i 44 autori di novità letterarie in concorso per il Premio costadamalfilibri, opera del maestro ceramista vietrese Nicola Campanile, nelle sezioni Narrativa/Saggistica, Giallo/Noir, Antologia.

Mercoledì 1 giugno, infatti, a Minori in Largo Solaio dei Pastai, ore 20.00, in concorso: Roberto Ritondale con “Operette umorali” (Book Road), Alessandro Vizzino con “La zanzara con gli occhi di vetro” (Mursia), Antonia Flavio con “Diario bruciato” (Poetica).

In “Operette umorali” siamo davanti a una raccolta di racconti partorita da un narratore lunatico, Roberto Ritondale, dall’umore mutevole. Egli ha infatti composto venticinque racconti – venticinque operette – intrisi di comicità, ironia, dramma, tenerezza, amori felici o disperati. A seconda della sua inclinazione del momento, vi mostrerà ora una prospettiva sul mondo, ora un’altra, totalmente diversa. Storie piene di speranza, come Il giro della morte, in cui Mohammed, un ragazzo fuggito da Raqqa, diviene un campione di atletica; o di sconforto, come L’ultima pietra, in cui si descrivono gli estremi attimi di una donna nigeriana accusata di adulterio e condannata alla lapidazione. Ma c’è anche spazio per l’umorismo e l’assurdo. Così si incontra un manichino, nel racconto omonimo, che narra di quanto sia indispettito dagli sguardi indiscreti dei clienti, o le improbabili azioni di sommossa attuate da una cellula del TEC, i Terroristi di Estremo Centro, in Processo somaro.

Roma. Valentino Mastro, protagonista di “La zanzara con gli occhi di vetro” di Alessandro Vizzino, è un uomo sul confine della più lucida psicopatia, avvilito dalla vita e con un personale senso di giustizia a metà fra l’etica e l’interesse di parte. Il ritrovamento del corpo deturpato di una bellissima prostituta moldava e un misterioso sms aprono a Valentino una serie di piste da cui non potrà dissociarsi, mentre la Polizia indaga sul suo conto e lui segue le orme di un importante politico nazionale dal profilo ambiguo. Nei bassifondi più purulenti della suburbia capitolina, a cavallo fra Roma e l’Est europeo, tra poliziotti corrotti, zingari e criminali di alto profilo, traffici finanziari, vecchie vedove, prostitute appassite e avanzi di galera, Mastro dovrà fare i conti con la propria storia e, prima ancora, con se stesso, per arrivare così a un finale multiplo che intreccia, chiarisce e sorprende.

Le pagine di “Diario bruciato” di Antonia Flavio riprendono vita attraverso ricordi mai assopiti. Un percorso lungo, a volte tortuoso, affrontato con coraggio e grandi emozioni. Ci sono state cadute laddove rialzarsi non è stato affatto facile; muri da valicare, sorrisi e tante, tante lacrime ma pur sempre la determinazione a voler ricominciare…

Con gli autori si intratterrà il direttore organizzativo di ..incostieraamalfitana.it Alfonso Bottone, e gli interventi dello scrittore e cantautore Mino Remoli, che racconterà al pubblico la “sua” Napoli.

Chi vuole seguire la programmazione della XVI edizione della Festa del Libro in Mediterraneo può farlo consultando il sito www.incostieraamalfitana.it e la pagina facebook @incostieraamalfitana.it, o contattando la segreteria del festival al numero 3487798939.