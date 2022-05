DOMENICA 22 MAGGIO 2022 – ORE 18

presso il MONASTERO AGOSTINIANO in Via San Michele a PIANO DI SORRENTO

per la festa di SANTA RITA DA CASCIA

VESPRI SOLENNI e BENEDIZIONE DELLE ROSE

A seguire il GRUPPO CULTURALE DI CIRO FERRIGNO presenta:

“RITA, REGINA DEL MAGGIO”

canti a cura di ANNABELLA SEVERI