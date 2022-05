Ristorante La Torre a Massa Lubrense: semplicità, accoglienza e… Capri!

La Torre One Fire è la location eccellenza di Annunziata, la frazione di Massa Lubrense in penisola sorrentina. La famiglia Mazzola a messo su un impero gastronomico da apprezzare sotto ogni punto di vista. Non solo la location, ma l’ospitalità della famiglia è uno dei punti cardine di questa attività. La Torre accoglie i turisti da ogni dove – soprattutto ora che le cessate restrizioni per la pandemia da COVID-19 lo permettono – e possono finalmente tornare ad apprezzare la genuinità di una famiglia e una cucina uniche sul territorio. Un elogio lo merita sicuramente la signora Maria, moglie di Tonino Mazzola che porta le redini della cucina ormai da anni, reduce da esperienze che l’hanno portata anche all’Expo di Milano dove ha portato la sua filosofia di cucina basata su piatti e ingredienti semplici che vengono valorizzati anche con un semplice spaghetto al pomodoro. Insomma, un’esperienza di gusto, accoglienza e serenità alla Torre One Fire. Il tutto coronato da un bel vedere che solo la penisola sorrentina E il ristorante la torre one fire regalare: Golfo di Napoli isola di Capri e i faraglioni. Sono solo alcune delle bellezze che si possono ammirare mentre si gustano i piatti forti di questo locale.