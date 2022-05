Rissa a Sorrento: denunciato anche il ragazzo accoltellato, lesioni guaribili in 20 giorni. I carabinieri della compagnia di Sorrento hanno arrestato per rissa aggravata 4 persone e ne hanno denunciata a piede libero una quinta. I militari – durante la notte tra il 30 aprile ed il 1 maggio – sono intervenuti in una discoteca di via Santa Maria della Pietà, nel centro storico del Comune di Sorrento, ed hanno constatato che poco prima una persona aveva colpito più volte con un coltello a serramanico un 29enne di Pimonte.

La vittima è stata soccorsa e trasportata presso il locale ospedale Santa Maria della Misericordia per ferite al torace ed alle braccia. È in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita.

Le immediate indagini avviate dai carabinieri hanno permesso di arrestare il 38enne stabiese già noto alle forze dell’ordine, C.C., il 41enne C.M., anche lui di Castellammare di Stabia e già noto alle forze dell’ordine, e due incensurati di Pimonte, rispettivamente di 29 e 28 anni. I quattro sono ritenuti gravemente indiziati della rissa avvenuta poco prima all’interno della discoteca.

Per lo stesso reato è stato denunciato a piede libero anche il ragazzo di Pimonte rimasto ferito con lesioni da arma da taglio, giudicate guaribili in 20 giorni.

L’arma utilizzata per ferire la vittima tuttora ricoverata è stata sequestrata e verrà sottoposta ad accertamenti.