Riportare il Giro d’Italia in Penisola Sorrentina: la proposta nella lettera del sindaco di Meta. Il sindaco di Meta e consigliere metropolitano di Napoli, Giuseppe Tito, ha inviato una lettera al primo cittadino Gaetano Manfredi, proponendo di riportare il Giro d’Italia in Penisola Sorrentina. L’ultima tappa della Corsa Rosa avvenuta in costiera, infatti, risale ormai a dieci anni fa.

L’idea di Tito è di sviluppare un progetto di ampio respiro che per il 2023 porti il Giro nel territorio sorrentino, ma con ulteriori passaggi negli anni successivi anche nelle altre zone della provincia partenopea. dal sindaco di Meta, quindi, la richiesta di istituire una cabina di regia per ottenere il passaggio della carovana ciclistica in penisola sorrentina per l’edizione 2023.