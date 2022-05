Riforma del catasto, il valore, e le tasse, degli immobili potrebbero triplicare in Costa d’ Amalfi e Sorrento Con la riforma del catasto, le conseguenze più evidenti saranno l’identificazione degli immobili fantasma e l’adeguamento dei valori catastali a quelli di mercato. E gli esperti parlano anche di accelerazione delle pratiche di condono, una conseguenza indiretta. L’aggiornamento della banca dati catastale servirà a rideterminare i valori in base ai quali si pagano le imposte sugli immobili, dall’Imu alla tassa di registro, fino a quelle di successione e di donazione. Il cambiamento è sostanziale, perché un censimento vero e proprio non è mai stato effettuato e i valori catastali furono aggiornati per l’ultima volta alla fine degli anni ottanta e quindi fuori dal valore di mercato con case anche a Capri valutate meno dell’entroterra di Napoli o case di Ravello e Positano meno dell’entroterra di Salerno. Esattamente più che di valutazione, che fa l’agente immobiliare – ci spiega Paola d’ Esposito di Progetto Casa Immobiliare di Piano di Sorrento che opera in Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina prevalentemente -, parliamo di rendita catastale che è al di fuori dei valori di mercato. All’atto della vendita vale l’incontro fra domanda e offerta e le valutazione fatte dai professionisti, le uniche che tutelano acquirenti e venditori”. In realtà non esiste un valore di mercato oggettivo, come spiegano gli agenti immobiliari che si occupano di estimo, ma sicuramente dei valori medi e questi sono superiori alle rendite attribuite un trentennio fa , ovviamente in base all’anno di costruzione si trovano rendite più alte. Lo scopo della riforma è quello di identificare gli immobili fantasma, mai iscritti al catasto, e recuperare maggiore imu. In Penisola sorrentina sono diversi i garage poi trasformati in garage o case . In pratica molti potranno vedersi raddoppiato o triplicato il valore dell’immobile con conseguente aumento di tasse e Imu