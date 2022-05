Positano città romantica, la perla della Costiera amalfitana luogo d’eccellenza per l’amore, che Richard Gere ha trovato proprio qui, come ha detto in diretta sulla Rai , con Alejandra Silva a Villa Tre Ville “Un posto bellissimo, un tuffo nel passato , ero molto amico di Zeffirelli che ne era proprietario.. mi trovavo in Campania per il Giffoni Film Festival e poi ospite in Costa d’ Amalfi … “. Tutto questo durante penultimo appuntamento con Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck. Si è parlato della guerra in Ucraina, con contributi di giornalisti e inviati, e anche questa sera saranno diversi gli ospiti intervistati dal padrone di casa.

Richard Gere super ospite

Ospite in esclusiva Richard Gere, impegnatissimo nel sociale e nelle opere filantropiche, fondatore della Gere Foundation, che lo scorso anno ha celebrato il trentesimo anniversario, e Presidente del CdA della non-profit International Campaign for Tibet, che ad aprile ha supportato una campagna per la raccolta fondi per la crisi in Ucraina. Il divo di Hollywood da oltre quarant’anni sostiene attivamente diverse campagne a favore della tutela dei diritti umani, della lotta all’AIDS e della difesa del popolo e della cultura tibetana. Nella sua lunga e straordinaria carriera Richard Gere ha collezionato un David di Donatello come Miglior attore straniero per I giorni del cielo (1979), un Nastro d’Argento per Il console onorario (1984) e un Golden Globe per Chicago (2003), oltre a una nomination agli Emmy per il film tv Guerra al virus (1994). Quest’anno ricorrono il quarantesimo anniversario dell’uscita del celebre film Ufficiale e gentiluomo e il ventesimo dell’arrivo nelle sale di Chicago.

Gli ospiti

Tra gli ospiti della puntata, l’ambasciatore italiano in Ucraina Francesco Zazo, Fiammetta Borsellino, figlia del magistrato Paolo Borsellino, vittima dell’attentato di via d’Amelio in cui persero la vita anche cinque agenti della scorta e di cui ricorre il trentesimo anniversario il prossimo 19 luglio. Poi ancora Roberto Saviano, con un ricordo della strage di Capaci, avvenuta il 23 maggio 1992, nel quale persero la vita il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta, Franco Locatelli, Presidente del Consiglio Superiore di Sanità. Spazio anche a Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele e Carlo Cottarelli. Infine Mara Venier, conduttrice dello speciale Domenica In Show in onda venerdì 27 maggio in prima serata su Rai1, e Ale e Franz.

Chi è Alejandra Silva la donna di cui si è innamorato Richard Gere a Positano?

Alejandra Silva è una pubblicista e attivista spagnola di 38 anni. Ha lavorato a lungo per un’agenzia di Madrid e nel 2005 ha iniziato a ricoprire un ruolo importante nel settore di vendita e marketing presso un’azienda privata del settore aeronautico. E’ la figlia di Ignacio Silva, l’ex vicepresidente del Real Madrid ed è stata sposata ben due volte. Il suo primo marito è stato Govind Friedland, nel 2012 la coppia aveva coronato il loro matrimonio con l’arrivo del loro primo figlio, Albert. Poi nel 2014 Alejandra , mentre si trovava a Villa Tre Ville, la residenza che è stata del regista fiorentino Franco Zeffirelli ed ora è del suo ex marito , conosce l’attore Richard Gere, se ne innamora follemente

In merito al loro primo incontro, la ragazza, 33 anni più giovane di lui, dichiara: “Era il 2014, ero a Positano, dove la mia famiglia possiede un hotel. Richard soggiornava lì e un amico in comune ci fece conoscere. Al primo sguardo, sentimmo entrambi una forte attrazione, non smettevamo di guardarci e da allora siamo stati inseparabili”. Nonostante la notevole differenza di età, la coppia non è stata vittima di grandi critiche, poiché la ragazza è benestante ma soprattutto i due sono visibilmente felici e appagati.

Alejandra Silva e Richard Gere, la storia d’amore dopo il matrimonio

Nel 2018 Alejandra Silva e l’attore Richard Gere si sono sposati. Prima una cerimonia intima, in Spagna, poi una cerimonia civile a casa dell’attore a New York, in tema buddista. Lui 72 anni, lei 38 ma il loro amore va sempre meglio. I due infatti condividono spesso dettagli della loro relazione sui social e a quanto pare, lui le scrive spesso delle canzoni e ogni mattina le chiede cosa può fare per renderla felice. Anche Richard proprio come Alejandra aveva avuto un figlio da una precedente relazione ma con sorpresa di tutti, finalmente, nell’aprile del 2020 i due hanno avuto un figlio insieme.

Lei parla spesso e con gioia del marito Richard e due anni dopo il loro matrimonio aveva dichiarato alla stampa: “Richard è l’uomo più umile, sensibile, affettuoso, attento, generoso e divertente che abbia mai conosciuto. Cosa posso dire? Sono così innamorata…. Mi sento così fortunata, ogni giorno mi ricorda che sono importante per lui”. Pochi mesi fa i due si sono trasferiti in una nuova villa a North Salem che ammonta circa a 9,8 milioni di dollari, più altri 700 mila dollari spesi per comprare terreni intorno e garantirsi il massimo della privacy.