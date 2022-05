Ribery pazzo per la Salernitana: va in giro in bici cantando cori. Sono passati due giorni dall’ultima giornata di campionato, che ha visto la Salernitana salvarsi in extremis ed è ancora festa nella città campana. È virale il video di un insolito Ribery che per celebrare questo successo, ha preso una bici ed è andato in giro per la città cantando cori da ultras. Il 39enne francese, che ha contato poche presenze in campo quest’anno, sembra essersi integrato perfettamente nel mood di giovialità del sud.