Reporter Senza Frontiere, giornata mondiale per la libertà di stampa

Ogni anno RSF – Reporters sans frontières pubblica il rapporto sulla libertà di informazione nel mondo e le cose non vanno per niente bene. Sono quasi 500 i giornalisti in prigione nel mondo e già 24 quelli uccisi dall’inizio di quest’anno, compresi i tanti deceduti per raccontare la drammatica guerra in Ucraina.

RSF sottolinea che nel 2021 l’Italia era al 41mo posto, posizione davvero preoccupante dovuta ai numerosi giornalisti minacciati, alcuni dei quali sotto scorta, e allo stallo in cui versano le proposte di legge di tutela del diritto di cronaca e della professione. Per non parlare dell’assenza di politiche di sostegno del lavoro regolare e di contrasto al precariato dilagante, come ci ricorda anche l’FNSI, che peggiorano la già grave situazione.

Si deve fare di più.