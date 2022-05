Real Madrid – Manchester City: la partita delle partite. Già la settimana scorsa, nell’andata di semifinale di Champions, le due compagini avevano regalato un calcio spettacolo straordinario. Continui capovolgimenti di fronte, ben 7 gol e c’è chi parlava di “riconciliazione con il calcio dopo la noia della serie A”. Qualcun altro aveva addirittura fatto appello all’arbitro di “non fischiare la fine, ma di far durare il match un altro paio di ore”. Tutta ironia insomma, ma che però evidenziava la realtà: due squadre, allenate da 2 grandi allenatori, si sono battute fino allo stremo per portare a casa il risultato. Il risultato aveva promosso inizialmente gli inglesi per 4-3, salvo poi ribaltare il tutto nella gara di ritorno di stasera. Al Bernabeu, infatti, con un altro spettacolo, Ancelotti e i suoi, sotto di 2 reti, hanno vinto, portandosi in finale contro il Liverpool, a Parigi il 28 maggio.