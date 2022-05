Ravello, torna il Summer Camp per i bambini dai 3 agli 11 anni. Ecco come partecipare

A Ravello torna il Centro Estivo 2022 rivolto ai bambini di età compresa tra i 3 e gli 11 anni ed il Comune ha aperto la raccolta delle manifestazioni di interesse a partecipare. Lo scopo è quello di venire incontro alle necessità delle famiglie di avere un sostegno nei momenti di interruzione delle attività scolastiche ed offrire, al contempo, un servizio di qualità. Al Summer Camp, infatti, l’aspetto ludico si unisce a quello educativo e relazionale, grazie all’organizzazione di attività pensate per far divertire i bambini approfondendo tematiche importanti quali l’educazione alimentare e ambientale, l’educazione civica, la conoscenza del territorio.

Il Centro estivo sarà organizzato in due gruppi in base alla fascia d’età:

Fascia 3-5 anni

Durata: Dal 4 luglio al 2 settembre 2022 dalle 9.00 alle 13.00

Luogo di svolgimento: spazi esterni e interni al Plesso Scolastico, giardini comunali

Fascia 6-11 anni (6 anni)

Durata: Dal 13 giugno al 2 settembre 2022 dalle 9.00 alle 17.00

Luogo di svolgimento: spiaggia di castiglione, campo dei fratini

N.B. Le/i bimbe/i che compiranno 6 anni entro il 30 aprile 2023 (e che quindi hanno accesso alla scuola elementare nell’a.s. 2022/2023) possono partecipare alle attività della fascia 6-11 anni.

Il Comune organizzerà il trasporto con scuolabus per l’entrata e l’uscita dal Centro estivo.

Il pranzo dei bambini si svolgerà con modalità al sacco e dovrà essere assicurato dalle famiglie.

Grazie alla collaborazione delle oltre 60 famiglie che hanno risposto al questionario e tramite il coinvolgimento di esperti del settore, si sta pianificando il calendario completo delle attività, ancora in via di definizione, che potranno essere a titolo esemplificativo le seguenti:

– Attività ludico/motoria (movimento libero e strutturato)

– Avvicinamento alla pratica sportiva (tennis)

– Osservazione della natura, manipolazione di elementi naturali

– Realizzazione e cura di un orto

– Escursioni didattiche per conoscere il nostro territorio

– Laboratori artistici (musica, arte, teatro)

La fascia d’età 6-11 anni trascorrerà tre giornate al mare (ipoteticamente a giorni alterni il lunedì, il mercoledì e il venerdì), presso la spiaggia di Castiglione, su cui sarà adibita apposita zona dedicata anche per consumare il pranzo a sacco.

Per garantire la copertura dei costi è richiesto alle famiglie di co-partecipare economicamente

Mezza giornata (9.00-13.00): 250 euro mensili

Giornata intera (9.00-17.00): 450 euro mensili

È previsto uno sconto del 50% per l’iscrizione del secondo e terzo figlio.

Saranno previste agevolazioni per fasce di reddito in base a certificazione ISEE.

Le quote di contribuzione sono state calcolate sulla base del numero di interessamenti rilevati tramite il questionario e potrebbero diminuire in base al numero di iscritti.

Per consentire l’attivazione e l’organizzazione del servizio, è necessario manifestare il proprio interesse entro il 29 maggio 2022.

E’ necessario comunicare l’eventuale adesione al fine di consentire all’Ente la verifica della fattibilità e della sostenibilità economica del progetto.

Al momento dell’invio della manifestazione d’interesse non dovrà essere effettuato il pagamento della quota.

Per ulteriori informazioni contattare il Vicesindaco Gianluca Mansi al numero 328 3027840.