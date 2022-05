Ravello, mercoledì 4 maggio interruzione dell’erogazione idrica: ecco le zone interessate. Si comunica che, a causa di lavori che l’Ausino dovrà effettuare alle condotte idriche del serbatoio comunale, mercoledì 4 maggio 2022 il servizio di erogazione sarà sospeso dalle ore 8.30 alle ore 16.30 alle utenze dislocate lungo le richiamate strade:

Via Roma (escluso il plesso scolastico)

Via Lacco

Via Muscettola

Via dei rufolo

Via Portalaterra

Piazza Fontana

Via Gioacchino D’Anna

Via Parco della Rimembranza

Via Marino Frezza

Via Cigliano

Via Casa Rossi

Via Crocelle

Via San Pietro alla Costa

Via Chiunzi

Via Loggetta

Via Fiume

Via Dei Rufolo

Piazza Duomo

Via Orso Papice

Via della repubblica

Via Della Marra

Via Bartolomeo da Foggia

Via Pironti

Via Boccaccio

Via Dell’Annunziata

Per ulteriori informazioni rivolgersi al numero verde 800194026