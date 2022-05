Ravello: malore per un turista, deceduto nella camera d’albergo. Aggiornamenti

Tragedia quella avvenuta a Ravello, in Costiera Amalfitana, la scorsa notte. Un turista di nazionalità americana, infatti, è deceduto nella camera di un noto albergo di lusso, mentre era in compagnia di amici. Sono stati proprio questi ultimi a richiedere l’arrivo di un’ambulanza. Al loro arrivo, però, avvenuto poco dopo l’una, i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare la morte dell’uomo.

Sul posto sono giunti anche i Carabinieri della stazione di Ravello, per tutti i rilievi del caso.

Questa mattina, la salma è stata trasferita all’obitorio del presidio ospedaliero della Costa d’Amalfi per essere sottoposta all’esame esterno, come ordinato dal magistrato.