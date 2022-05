Ravello, incidente sulla SP1: camion si ribalta, illeso il conducente. In attesa dell’autogru per liberare la strada. Questa mattina, mercoledì 11 maggio 2022, a Ravello, lungo la SP1, si è verificato un incidente. Per cause ancora da accertare, un camion adibito al trasporto degli alimenti si è ribaltato in località Acqua Sambucana, intorno alle 7.00.

Per fortuna, nessuna conseguenza per il conducente, che ha riportato solo una lieve ferita ad una gamba. Gli automobilisti di passaggio hanno tempestivamente prestato i primi soccorsi. Sul posto un’ambulanza.

Il traffico è andato inevitabilmente in blocco con code formatesi in entrambe le direzioni. Al momento il transito non è consentito e si attende l’arrivo di un autogru per rimuovere il camion dalla strada.