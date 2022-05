Ravello, incidente nella frazione Marmorata. Autista perde il controllo della macchina e si schianta contro un muro

Nel pomeriggio di oggi si è verificato un grave incidente nella frazione Marmorata di Ravello. Un uomo alla guida di un’auto, mentre percorreva la S.S. 163 Amalfitana, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo che ha terminato la sua corsa impattando violentemente con un muro e danneggiando uno scooter parcheggiato in loco.

Nell’auto, oltre al guidatore, viaggiavano anche la moglie ed i due figli piccoli. Solo per un caso fortuito non si sono registrati feriti.

Sul luogo dell’incidente sono giunti i Carabinieri per accertare l’esatta dinamica del sinistro e ripristinare una situazione di sicurezza anche per il traffico veicolare.