Ravello, furto sacrilego: rubato libro dei Santi dal Duomo. Furto sacrilego a Ravello, in Costiera Amalfitana: è stato sottratto il libro dei Santi al Duomo. Come riporta il Quotidiano della Costiera, il prezioso volume è sparito dal leggio posto in corrispondenza dell’ingresso laterale destro, in corrispondenza dell’altare della Vergine del Rosario.

Tramite le telecamere collocate al Duomo è stato possibile risalire alla data e all’ora del furto e anche del responsabile: una donna che sembra essere non del luogo.

Il parroco Don Angelo Mansi ha informato i Carabinieri della locale stazione fornendo le immagini istantanee della registrazione delle 17 e 18 di sabato scorso e nel contempo invita l’autrice del furto a restituire il maltolto.