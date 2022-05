Ravello, durante la processione di San Pantaleone il parroco attacca “Minorese sei venuto qui per offendere”

Ravello, durante la processione di San Pantaleone “di Maggio “il parroco attacca “Minorese sei venuto qui per offendere”. Don Angelo Mansi, parroco della Città della Musica in Costiera amalfitana, dopo esser stato a Vettica di Amalfi, questa sera nell’accogliere la rinomata Banda di Minori ha attaccato un minorese colpevole di offenderlo a proposito delle campane che don Angelo non ha fatto suonare per far sentire la musica della Banda di Minori “Non sei venuto qui per pregare, ma per offendere” e ha ricordato che “Anche a Minori mi offendevi” Rimasto senza parole il direttore della celebre Banda musicale “Città di Minori” Gioacchino Mansi con i video della scena in Piazza Vescovado che girano su whatsapp