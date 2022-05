Ravello , dopo 37 giorni i funerali di Biagio Pisacane

Ravello ( Salerno ) , dopo 37 giorni i funerali di Biagio Pisacane . Domani, mercoledì 1° giugno, alle 16.00, dopo 37 giorni dalla morte, saranno celebrati i funerali di Biagio Pisacane nel Duomo della cittadina della Costiera amalfitana . L’uomo è stato ricoverato nell’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno dopo di che ha contratto il Coronavirus Covid – 19 .

La settimana passata la Procura della Repubblica di Salerno ha disposto alla fine l’autopsia, che si è tenuta a Giugliano in provincia di Napoli , per determinare cause e responsabilità del decesso.