Ravello, convocato per lunedì 30 maggio il Consiglio Comunale. Ecco gli argomenti all’Ordine del Giorno

Il Consiglio Comunale di Ravello è stato convocato in seduta straordinaria e pubblica presso l’auditorium di Villa Rufolo per lunedì 30 maggio, alle ore 17.00. Ecco gli argomenti all’Ordine del Giorno:

– Comunicazioni del sindaco

– Approvazione del regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) alla luce della deliberazione ARERA 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/RIF

– Approvazione delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2022

– Approvazione del rendiconto di gestione esercizio finanziario 2021 e allegati

– Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022/2024

– Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, c. 1, lett. a) del d. lgs. 267/2000 per la Sentenza n.58/2019 del Giudice di Pace di Amalfi e Atto di precetto prot. n. 2375/2022. Sig. Liambo L. c/ Comune di Ravello

– Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) D. Lgs. 267/2000. Atto di precetto e pignoramento presso terzi, Banca Sistema S.p.A.

– Approvazione della Convenzione per la gestione associata della funzione di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale tra i comuni di Tramonti e Ravello

Sarà possibile seguire la seduta del Consiglio Comunale in diretta streaming sulla pagina facebook del Comune di Ravello.