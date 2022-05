Ravello, contributi a fondo perduto per attività economiche, artigianali e commerciali: come fare domanda. Contributi a fondo perduto a valere sul fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni delle aree interne di cui al d.p.c.m. 24 settembre 2020 (G.U. n. 302 del 4 dicembre 2020). Indizione bando pubblico.

Si informa che è indetto un BANDO PUBBLICO per la realizzazione di interventi di sostegno economico mediante erogazione di contributi a fondo perduto a copertura delle spese di gestione a valere per l’anno 2020 in favore di piccole e micro imprese artigiane e commerciali ubicate sul territorio comunale ai fini di contenere l’impatto negativo dell’epidemia da COVID 19.

L’importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente Avviso – a valere per l’anno 2020 – è pari a euro 43.389,00. Il contributo concesso, nei limiti delle somme disponibili, ad ogni singola impresa sarà fino a € 2.000,00 a favore delle attività, artigianali e commerciali che abbiano subito perdite superiori al 40 % rispetto al fatturato dell’anno 2019.

Le richieste di contributo dovranno essere presentate tassativamente entro e non oltre le ore 13.00 del 19/05/2022

Per info clicca qui.

https://ravello.soluzionipa.it/…/albo/albo_dettagli.php…