Ravello capitale della moda per quattro giorni con The World of Fendi 2022. Fendi sbarca a Ravello, in Costiera Amalfitana, per il “The world of Fendi 2022”, he si terrà dal 19 al 22 maggio. Il colosso della moda ha scelto per la sua manifestazione principe la Città della Musica: da ieri il paese è stato popolato da personaggi del mondo dello spettacolo, della musica e della moda da ogni angolo del pianeta.

Per l’occasione, l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Paolo Vuilleumier, ha stabilito di approvare anche uno sconto del 20 per cento sul canone di locazione dell’auditorium “Oscar Niemeyer”, che ospita la manifestazione. La riduzione, come previsto dall’articolo 9 del Regolamento, viene concessa «per attività pubblicitarie e promozionali per le quali sia dimostrabile un ritorno di immagine per il territorio».

E Ravello per quattro giorni diventerà la capitale mondiale della moda.