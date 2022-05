Ravello, bloccato da settimane il corpo. Ma ci sono anche altre morti col Covid in Costa d’ Amalfi, cosa succede?

Ravello, ancora in ospedale dopo 23 giorni dalla morte Biagio Pisacane. Si pensa che sia morto a causa del virus contratto proprio in ospedale. Ma cii sono altri morti col Covid in Costa d’ Amalfi , come in Campania e in Italia, ma in Europa, e chi ha preso il contagio . E’ finita l’emergenza per la pandemia, ma circola ancora il Coronavirus Covid – 19, o meglio le sue varianti , a cominciare dall’Omicron.

I casi ci sono ancora in Costiera amalfitana da Positano a Vietri sul mare. Ma difficile parlare di morte per il Covid, o anche con il Covid, e bisogna capire anche dove si possa prendere questo virus. La Procura presso il Tribunale di Salerno sta cercando ancora di capire se per Pisacane ci sia stato un peggioramento fatale a causa del virus e se questo sia stato contratto proprio dentro l’Ospedale .

Difficile parlare di morte per contagio, ma ci sono alcuni casi di morti con il contagio, ricoverati al Cotugno a Napoli per questo, ma con altre più gravi patologie. Ovviamente l’aver il virus rende anche più complicate le cure . Succede che il virus c’è e circola ancora, ma questo non deve assolutamente farci recedere dall’andare avanti, ci sono patologie più gravi , come i tumori, sottovalutati e mal curati, proprio a causa della pandemia che ha portato a far concentrare tutto sul Covid o, per colpa dei protocolli, e anche i timori di alcuni medici e infermieri, rese più difficoltose le cure.

Da rilevare anche che, da quanto sappiamo, il vaccino non sempre protegge e diverse persone ci hanno riferito di effetti collaterali, sopratutto legati alla circolazione e al cuore .

E’ giusto che si sappia, il dovere di informare prima di tutto, ma è anche giusto che si viva nella normalità con le dovute attenzioni.