Ravello, a Castiglione oggi si blocca autoarticolato, ieri bus e poi le auto in sosta. Organizzazione peggiore, Positano la migliore . Vogliamo dare delle maglie , come per il Giro d’ Italia, ai comuni della Costiera amalfitana per il traffico. Ebbene la maglia nera va , in queste settimane, anche a detta degli operatori , a Ravello. I vigili ad Amalfi e Atrani riescono ad intervenire con le auto in sosta , ma spesso rimangono nel tratto di Castiglione, perchè la Città della Musica non è collegata con gli altri e perchè rimane spesso sguarnita la zona. Non solo decine di segnalazioni per i bagni da parte della redazione di Positanonews andati a vuoto, mentre ricordiamo che prima c’era il consorzio Ravello Sense che metteva anche i giovani a dare informazioni, sinsomma andiamo sempre più indietro. Positano, croce e delizia, ma considerando la mole enorme del traffico è la migliore a gestire la situazione. Pensate all’onda che arriva dall’autostrada Napoli – Salerno e da Napoli e Sorrento in Penisola Sorrentina, nessun paese in Campania e nel Sud Italia, ha tanta gente che arriva, la soluzione per evitare il tutto? E’ solo chiudere tutto il paese, è possibile questo? Di certo si può fare di meglio, ma ricordiamo che Positano è stata un modello per gli altri comuni con gli ausiliari fatti arrivare dall’assessore Guarracino e tuttora c’è un grosso impegno della protezione civile che lavora non solo per il traffico .