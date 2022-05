Rappresentare Napoli e la sua provincia. Il patrimonio iconografico nelle perizie del tribunale.

Il 19 maggio alle ore 10:00 si terrà presso la Sala Filangieri del nostro Archivio un importante incontro di studi, durante il quale sarà presentato il lavoro di inventario delle piante, disegni e immagini contenute nelle Perizie del Tribunale Civile di Napoli dal 1860 al 1942. Sarà possibile visionare le mappe del Palazzo d’Avalos in via dei Mille fino a sorvolare il porto di Capri, Procida, e i laghi Lucrino e Averno. Un appuntamento da non perdere!