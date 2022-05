Ragazzo di Sorrento ferito da colpi di pistola a Gragnano: “Voleva uccidermi, salvo per miracolo. Lunedì 16 maggio 2022, intorno alle 23, a Gragnano, un 24enne incensurato di Sorrento è stato colpito alla gamba destra da due colpi di pistola lungo la centrale Via Roma.

Agorà ha contattato telefonicamente la vittima e gli ha rivolto alcune domande in videochiamata. L’impressione immediata che hanno avuto è quella del ragazzo della porta accanto, costretto, per un accidenti del destino, al ricovero in ospedale. Il volto sofferente, ancora spaventato. La voce alterata dalle cannule che i sanitari gli hanno messo nelle narici. Ma, come ha detto ad Agorà, quello che gli fa più male è l’essere stato associato ad un contesto criminale, fin da quando quel lunedì ha messo piede in Ospedale.

“Mi hanno guardato tutti in maniera strana, pensavano fossi un poco di buono, una persona di cui aver paura. In realtà io avevo paura ed ho ancora paura per l’accaduto”, ha detto ad Agorà.

“Ero andato a Gragnano per fare un’opera di bene. Accompagnavo lì una mia amica per una visita medica. C’era gente, si è fatto un po’ tardi. Nel mentre si sbrigava ho deciso di scendere giù per strada. Ho visto una pizzeria a circa 150 metri. Entro, cerco un posto dove sedermi e mangio con calma la mia pizza. Passa circa mezz’ora, prima di andare via, chiedo una pizza senza glutine da asporto da far mangiare alla mia amica. Mentre preparano la pizza esco fuori a fumare una sigaretta. Si avvicina a me un tipo. Mi dice: perché mi stai guardando? Che c… ti guardi? Io gli rispondo: non sto guardando nessuno, sto qui vicino allo studio medico, ho accompagnato un’amica. E me ne entro di nuovo dentro. Pensando che sia tutto finito. Qui trovo il figlio della titolare della pizzeria, cacciatore come me e mi fa guardare sul suo smartphone una serie di foto in posa da caccia. Ad un certo punto sento alle mie spalle urla e grida provenire dalle persone presenti. Mi giro e il tipo con cui avevo parlato fuori mi punta una pistola alla fronte. È stato un momento impressionante. Sono un cacciatore, ho dimestichezza con le armi e quella non era una pistola giocattolo, l’ho capito e ho cercato di scappare subito. Prendendo una scala, il tipo mi ha seguito e sparato, una, forse due volte, mancandomi. Poi mi ha colpito al gluteo e ha sparato ancora una volta. La pallottola in questo caso mi ha trapassato da una parte all’altra la caviglia. Pensavo mi finisse, ho temuto seriamente di morire. Credo abbia finito i colpi. Si è fatta gente intorno, forse lo hanno fermato, sono stati momenti di una concitazione inaudita. Alla fine sono stato trasportato all’ospedale”, ha raccontato ad Agorà.