Radioemergency Terra delle Sirene: due telecamere per la visione in tempo reale della Penisola Sorrentina. Noi dell’ associazione di pc Radioemergency Terra delle Sirene nell’ ambito dei nostri piani di monitoraggio del territorio ai fini antincendio stiamo portando avanti un progetto pilota – hanno fatto sapere tramite un post pubblicato sulla loro pagina Facebook -. Vi rimetto due link con i quali potete accedere a due telecamere, in tempo reale, cliccateci sopra e avrete la visione di immagini della penisola sorrentina e di Meta zona alta.

Inoltre una rete radio analogico/digitale e mesh internet emergenziale è stata creata a supporto delle attività di protezione civile.

