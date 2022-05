Questa sera su Rai 1 il film “Rinascere”, la storia del nuotatore Manuel Bortuzzo su una sedia a rotelle dopo una sparatoria

Oggi un appuntamento imperdibile su Rai 1 in prima serata con il film tv “Rinascere” in prima visione.

Il film racconta la storia di Manuel Bortuzzo, giovane grande promessa del nuoto in lizza per Olimpiadi fino a quando, alle 2 di notte del 2 febbraio 2019, la sua vita cambia per sempre. Manuel, mentre è fuori da un pub con la fidanzata Martina, si trova coinvolto in un regolamento di conti tra delinquenti e viene colpito da due spari ed uno dei proiettili lo attinge alla schiena. Manuel è vittima di uno scambio di persona perché quei colpi non erano indirizzati a lui. La diagnosi clinica è terrificante perché quel proiettale ha provocato una lesione midollare completa che costringerà Manuel su una sedia a rotelle incapace di usare le gambe.

Una notizia devastante per un ragazzo così giovane e per un atleta che aveva tanti sogni da realizzare e che vede la sua vita cambiare da un giorno all’altro in modo così tragico e doloroso.

Sconvolto da quanto accaduto Manuel si chiude in se stesso allontanando anche la fidanzata Martina ed accettando solo il sostegno del padre e di Alfonso, un ragazzo simpatico e solare che conosce in clinica. L’incontro con Davide, un medico che aveva subito la sua lesione e ora è in piedi di nuovo, gli dà nuova speranza. Davide si trasforma in un mentore, gli fa ripetere alcune indagini e, attraverso una risonanza magnetica, scopre che un piccolo filamento midollare non è stato compromesso. Per Manuel è lo stimolo a trovare nuova forza e ripartire. Studia musica, partecipa a molti incontri, soprattutto con i giovani, per parlare dei problemi della disabilità.

In quest’ultimo anno il grande pubblico ha avuto modo di conoscere ed affezionarsi a Manuel grazie alla sua partecipazione al reality “Grande Fratello Vip” dove ha portato la sua storia ed il messaggio di forza.

Il film “Rinascere” è diretto da Umberto Marino che lo ha scritto insieme a Michela Straniero. Il protagonista è Giancarlo Commare nei panni di Manuel Bortuzzo, affiancato da Alessio Boni che interpreta il ruolo del padre. Insieme a loro nel cast anche Gea Dall’Orto, Salvatore Nicolella, Francesca Beggio, Pietro Giannini, Giorgia Frank, Federico Antonucci, Sara Avallone e David Coco.