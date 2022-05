Punta Campanella, ecco il nuovo Direttore: Alberico Simioli dal 1 giugno alla guida dell’Area Marina Protetta

Punta Campanella, ecco il nuovo Direttore. Firmato il contratto, Alberico Simioli dal 1 giugno alla guida dell’Area Marina Protetta.

L’ Area Marina Protetta di Punta Campanella ha il nuovo Direttore. È Alberico Simioli che ha firmato il contratto e dal 1 giugno sarà alla guida dell’Ente che tutela un tratto di mare tra la penisola sorrentina e la costiera amalfitana. Simioli, 56 anni di Massa Lubrense, laureato in Scienze Nautiche con specializzazione in Oceanografia, è un tecnico del settore, con esperienze ventennali, nazionali e internazionali, nella gestione dei fondi comunitari su pesca, acquacoltura e ambiente marino. In passato è già stato Direttore dell’Amp Punta Campanella, dal 1999 al 2002. Ora il ritorno alla guida del Parco Marino delle costiere sorrentina e amalfitana con un bagaglio arricchito di esperienza, conoscenza del territorio e anche delle problematiche da affrontare.

“Il mio obiettivo principale sarà rendere l’Area Marina Protetta un patrimonio di tutti, a cominciare dai cittadini del territorio. Apertura, trasparenza e confronto le mie parole d’ordine” il primo commento del neo Direttore Simioli che mercoledì mattina terrà una conferenza stampa di presentazione con i giornalisti locali.

” Sono soddisfatto di questa nomina. Finalmente potremo contare su di una figura fondamentale per il funzionamento dell’Ente” ha dichiarato il Presidente dell’Amp Punta Campanella, Lucio Cacace.