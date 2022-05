Pulizia del mare a Positano, Vito Casola: da non dimenticare i valloni

La città di Positano ha dedicato la sua domenica mattina alla pulizia dei fondali grazie alla collaborazione dei volontari. L’iniziativa nasce per sostenere l’importanza della tutela del nostro mare, sia in ottica di impatto ambientale, ecosistemi marini, che per il raggiungimento di obiettivi importanti come quello della Bandiera Blu. L’evento ha suscitato qualche riflessione sulla tematica, soprattutto dal Presidente dell’Associazione Posidonia, Vito Casola: Ben venga la pulizia del mare – dice Vito -, ma come mai il fondale è sporco? Quella roba da dove arriva? Io penso che anziché pulire i fondali del mare, si debbano pulire i rivi. È da lì che scende tutta questa roba a mare. Un’osservazione importante quella del presidente Posidonia, che da anni si occupa della tutela dell’ambiente a Positano.