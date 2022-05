Pugilato, Irma Testa è in finale ai Mondiali di Istanbul. Con un sonoro 5-0 rifilato a Manisha Moun, la 24enne di Torre Annunziata, Irma Testa, vola in finale contro la Taiwanese Lin Yu-Ting, ultimo ostacolo da passare per raggiungere un importante traguardo. Sono felicissima – ha dichiarato Irma dopo il match -, sia per la vittoria, sia per aver espresso la mia boxe fin dal primo gong di questa semifinale. Oggi stavo a palla fin dalla prima ripresa, invece di solito ci metto un po’ prima di carburare. Ora c’è un ultimo gradino, non ho mai combattuto contro la Lin, una che da anni va sempre sul podio e spesso vince. Sono curiosa anche io di vedere chi prevarrà tra noi due”.