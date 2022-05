Pubblicato il bando relativo al Premio Letterario Poesie d’Autore “MVautore” – Prima Edizione 2022

Da qualche giorno è stato pubblicato il bando per il Premio Letterario di Poesia “MVautore” – Prima Edizione 2022. Ci saranno delle importanti novità e tanti premi – spiega il prof. Michele Vario, Presidente e organizzatore del concorso di Poesia. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, quattro le categorie premiate e ulteriori riconoscimenti per i classificati in graduatoria di merito. Inoltre, saranno poi selezionate per la pubblicazione del libro speciale, un’antologia che rappresenterà una forma letteraria di poesie d’autore, le opere che risulteranno idonee rispetto al regolamento del Premio di Poesie d’Autore. La selezione delle opere sarà gestita da una giuria tecnica che osserverà le forme note per l’assoluta imparzialità. Verranno rispettati i valori che valorizzeranno l’eccellenza, indi-pendentemente dalla provenienza dei partecipanti – continua il Responsabile del concorso. Il bando e il modulo di iscrizione sono disponibili sul sito web www.mvautore.com nell’area dedicata al Premio Letterario e sul prestigioso portale www.concorsiletterari.net tra i siti più visitati sul web. Meritocrazia e trasparenza saranno le basi per una giusta competizione, la poesia tiene viva la mente, resta l’arte raffina-ta, un lusso da proliferare, l’incantesimo… eterna! – conclude il prof. Michele Vario.

Il link del video di presentazione – Premio Letterario di Poesia “MVautore” 2022: