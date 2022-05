Provaci ancora Cico!

Cico è stato abbandonato dalla sua famiglia, e per tre giorni proprio non è riuscito ad ammetterlo a sé stesso.

Accucciato nell’erba e spaesato, è però abituato all’uomo, infatti dopo due giorni di resistenza è salito tranquillamente in macchina, ed ora è in stallo da una delle volontarie.

Rinchiuso in un recinto purtroppo, per la presenza di troppi altri cani che aspettano di essere adottati.

Non ha microchip, nessuno in zona lo conosce, è buonissimo con tutti ed è un gran giocherellone, ha tanto bisogno di affetto e di una famiglia consapevole.

Le punte massime di abbandono si registrano in estate, in vista delle vacanze, quando invece di spendere qualche minuto in più, nel ricercare le strutture turistiche che accettano di buon grado gli amici a quattro zampe, o pensare ad una vacanza anche per Fido o Fuffi in una pensione vicino casa, per alcuni risulta più comodo dare il benservito al fedele compagno.