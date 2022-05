Progetto Martina al Liceo De Filippis Galdi di Cava de’ Tirreni

Cava de’ Tirreni / Vietri sul Mare ( Salerno ) Avrà luogo domani, 12 maggio, alle ore 9.30, nell’Aula Magna del Liceo “De Filippis Galdi”, in via Senatore, Cava de’ Tirreni, il primo incontro nell’ambito del Progetto Martina con la collaborazione del Lions Club di Cava/Vietri Costiera amalfitana . Tema: “Parlare ai giovani della prevenzione dei tumori. Alimentazione – Stile di vita – Prevenzione”.

Il Progetto Martina è un Service Pluriennale di rilevanza nazionale la cui mission è la lotta ai tumori attraverso lo strumento della cultura, unica modalità che permette al singolo di operare scelte consapevoli in grado di ridurre il proprio rischio di contrarre la malattia e di diagnosticare precocemente la sua presenza.

Ai saluti istituzionali della Dirigente scolastica Maria Alfano e del Presidente Lions Avv. Giuseppe Mazzotta, seguiranno gli interventi dei medici di “Martina”, i dottori Maria Francesca Palladino, Antonio Santoriello e Antonio Palazzo. Incontreranno gli esperti le classi del triennio del Liceo classico che effettuano il potenziamento biomedicale.

Il Progetto nasce 20 anni fa quando alcuni medici Lions di Padova cominciarono ad incontrare gli studenti delle scuole superiori per informarli sulle metodologie di lotta ai tumori. Sollecitati da Martina, una giovane donna colpita da tumore, che con insistenza ripeteva “informate ed educate i giovani ad avere maggior cura della propria salute”, gli incontri con gli studenti furono tenuti con periodicità annuale fino ad oggi.