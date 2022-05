Primo maggio, il doodle di Google celebra la festa del lavoro

Google ha da sempre dedicato un doodle alle occasioni particolari ed agli eventi significati. E non poteva mancare un omaggio nella giornata di oggi in cui si celebra la Festa del Lavoro.

Il doodle è molto particolare e bello come sempre con immagini che rappresentano diverse attività e mestieri. Ogni lettera che compone in nome del famoso motore di ricerca è stata abbinata ad un significato legato al mondo del lavoro.

Nella G iniziale è stata ritratta una mano che stringe un bullone, nella prima O troviamo una mano che raccoglie frutti, nella seconda O una mano che tinteggia, nella G una decora una torta, nella L un trapano in azione e nella E finale un pacco in consegna.