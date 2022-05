Il 10 maggio 2022, dalle ore 9.30, in Napoli, alla Via Generale Parisi n.13, presso il Palazzo Pacanowski dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, avrà luogo, in modalità mista, il primo congresso dell’Associazione nazionale “Psichiatria reale” sul tema “Inter-disciplinarità nella Salute Mentale. Nuovo modello culturale, educativo e normativo”.

Sarà possibile seguire la diretta dell’evento culturale, promosso dal Prof. Leone Melillo dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, anche attraverso il link: https://youtu.be/Tf3QRWTHV00

Alle ore 9.30 sono previsti, tra gli altri, gli “indirizzi di saluto” del Prof. Alberto Carotenuto (Magnifico Rettore dell’Università degli studi di Napoli “Parthenope”), di S. Em. Rev.ma Card. Francesco Montenegro (Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale), del Dott. Giuseppe Consoli (Presidente di Itas Mutua Assicurazioni), del Prof. Ettore Acerra (Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania), del Prof. Bruno Zuccarelli (Presidente dei Medici – Chirurgi e Odontoiatri di Napoli e Provincia), del Prof. Antonio Milici (Psichiatra ASP 5 Messina).

Alle ore 10.40, il Prof. Leone Melillo presenterà l’iniziativa scientifica, di sicura rilevanza internazionale, moderata dal Prof. Roberto Dante Cogliandro (Notaio – Direttore della Rivista scientifica “Gazzetta Forense”).

Dalle ore 10.50, sono previste le relazioni della Prof.ssa Maria Luisa Iavarone (Università degli Studi di Napoli “Parthenope”), del Dott. Paolino Cantalupo (Docente Psicopatologia Clinica, Scuola di Psicoterapia Strategica Integrata), del Dott. Davide Amendola (Responsabile Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura, S.p.d.c. Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona in Salerno), della Dott.ssa Stefania Garramone (Psichiatra C.C. Poggioreale Napoli) e del Prof. Leone Melillo (Università degli Studi di Napoli “Parthenope”).

Un progetto di ricerca che si avvarrà anche del confronto con le istituzioni di Governo e scientifiche della Repubblica d’Albania, soffermandosi, tra l’altro, sull’accordo esistente tra la Comunità di Sant’Egidio ed il Governo albanese.

Sono previsti, quindi, anche gli interventi della Prof. Milva Ekonomi (Minister of State for Standards and Services of Albanian Government), del Prof. Cesare Mirabelli (Presidente emerito della Corte Costituzionale), del Prof. Arben Gjata (Rector, University of Medicine in Tirana), della Sen. Annamaria Parente (Presidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato), della Dr Edlira Harizi (Regional Hospital Durres Albania Chief of Division of Neurology).

Dalle ore 14.30, avrà luogo l’Assemblea dell’Associazione nazionale “Psichiatria reale”, moderata dal Prof. Corrado Limongi (Dirigente scolastico “ISS Leonardo da Vinci”).

La segreteria organizzativa sarà coordinata dalla Dott.ssa Federica Chiara Pirozzi (Rivista scientifica “Il Pozzo. Idee di diritto, politica ed estetica”). L’evento culturale si avvarrà del supporto tecnico del Dott. Pasquale Attanasio (IT Specialist presso IBM).