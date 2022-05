Praiano, trova un portafoglio e lo restituisce al legittimo proprietario. Un bellissimo gesto di civiltà

Praiano. Un bel gesto di civiltà arriva dalla città della costiera amalfitana dove una persona, che desidera mantenere l’anonimato, ha trovato un portafoglio e lo ha riconsegnato al legittimo proprietario tramite la Polizia Municipale. A molti la notizia potrà sembrare di poca importanza ritenendo scontato restituire un oggetto smarrito ma purtroppo non è così perché troppo spesso l’educazione ed il senso civico vengono messi da parte sopraffatti dalla voglia di appropriarsi in modo illegale di un oggetto più o meno prezioso ritrovato per strada senza porsi il minimo scrupolo e senza immedesimarsi nei panni di chi ha smarrito, come in questo caso, un portafoglio contenente denaro e documenti.

Lodevole anche la scelta di voler mantenere l’anonimato perché è proprio vero che il bene si fa in silenzio. Ci congratuliamo con la persona che ha compiuto questo nobile gesto e ci auguriamo possa rappresentare un esempio per tutti.