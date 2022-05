Praiano: paura per un serpente, ma non uccideteli! Paura a Praiano, in Costiera Amalfitana: questa mattina, lunedì 9 maggio 2022, infatti, lungo un muretto è stato avvistato un serpente. Dal video che ci è stato inviato, che riprende il rettile da lontano, non riusciamo a capire quale sia la specie in questione. Ad ogni modo, vogliamo ricordare l’importanza di non uccidere questi animali, a prescindere dallo spavento che possono causarci. I serpenti, infatti, in Italia sono protetti per legge: ucciderli, catturarli o disturbarli è severamente vietato e un comportamento scorretto può portare a sanzioni pecuniarie. Senza contare che uccidere o danneggiare una specie causa danni enormi all’ecosistema.

Quello di maggio, infatti, è un mese tipico durante il quale i serpenti escono allo scoperto. Infatti, durante i mesi invernali vanno in letargo, per poi uscire dalle proprie tane con il caldo, periodo nel quale comincia anche la stagione dell’accoppiamento.