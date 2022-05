Praiano, ordinanza per il Pontile alla Praia. Ecco cosa si è deciso

Praiano ( Salerno ) . Il pontile alla Praia, una delle località più belle della Costiera amalfitana, croce e delizia per tutte le amministrazioni. La sindaca Annamaria Caso, dietro relazione del tecnico Paolo Guadagno, ne ha ordinato l’installazione. Sembra una cosa da nulla, in realtà va soggetta a una procedura autorizzatoria ed è necessaria anche una regolamentazione, visti gli enormi interessi economici nel trasporto marittimo in Costa d’ Amalfi. Per questo è stata emanata una dettagliata ordinanza, cosa che si è ritenuto necessaria vista la stagione turistica avanzata . Ovviamente è vietato il tuffo, la pesca, lo stazionamento di merci, ma anche il lavaggio delle barche che porta a inquinare le acque. Poi sta sopratutto alla collaborazione e all’intesa di tutti gli operatori trovare una quadra ed evitare contrasti. Il tutto sarà utile nell’interesse di tutti per poter affrontare una buona stagione

ORDINANZA PONTILE PRAIANO