Praiano, martedì 10 maggio interruzione dell’energia elettrica. Ecco le zone interessate

Praiano. Martedì 10 maggio 2022, dalle ore 09.30 alle 14.00 l’energia elettrica verrà interrotta al fine di consentire l’effettuazione di lavori sugli impianti. Ecco le vie interessate (intervalli dei civici “da” “a” raggruppati per pario e/o dispari):

– Via Roma sn, 1, 7, da 2 a 12, 36, 46, 58

– Via Migline 13, 16

– Via Gradillo 4, 44

– Via Terra mare 2

– Via Terra Mare 7

– Via Praia 10, 34

– Via Gradillo 1

L’interruzione di energia elettrica interesserà i soli clienti alimentati in bassa tensione.

Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto l’invito è quello a non commettere imprudenze e comunque a non utilizzare gli ascensori.