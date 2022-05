Praiano: Marea Art Project tra le residenze artistiche del numero di aprile di Elle Decor Italia. Marea è tra le residenze artistiche incluse nel numero di aprile di Elle Decor Italia! – si legge sulla pagina Facebook di Marea Art Project -. Presentato a miart, Fiera Internazionale d’Arte Moderna e Contemporanea e uscito in occasione della La Biennale di Venezia con un’intervista alla curatrice Cecilia Alemani, il numero racconta l’esperienza di Marea e di altre bellissime residenze artistiche del Sud Italia come luoghi di incontro e strumenti di indagine, tutela e valorizzazione dei territori ma anche come interstizi sociali di scambio tra le comunità.

