Praiano, in tanti hanno scelto la Praia per trascorrere questa seconda domenica di maggio

Praiano. In tanti hanno trascorso questa seconda domenica di maggio alla Praia, uno dei luoghi incantevoli della Costiera Amalfitana, incastonata tra cielo e mare. La spiaggia di Marina di Praia incanta per la sua bellezza, sovrastata e dominata da un’antica torre Saracena ed in grado di offrire un paesaggio unico e suggestivo.

La scogliera che gira tutta intorno alla torre Saracena regala una passeggiata indimenticabile che resta nel cuore di tutti coloro che hanno la fortuna di percorrerla.

(video di Angela Mammato)