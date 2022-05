Praiano, il 9 maggio chiusura temporanea di Via Costantinopoli/Via Casa Cinque con divieto di sosta

Praiano. Il Dott. Alessandro Gargiulo, Responsabile del Servizio Area Vigilanza, rende noto che lunedì 9 maggio 2022 in Via Costantinopoli/Via Casa Cinque è prevista la presenza di autogru per carico e scarico materiale edile. Al fine di salvaguardia la sicurezza stradale e pedonale, garantire la pubblica e privata incolumità nonché limitare disagi e pericoli per la circolazione con Ordinanza n. 18/2022 viene disposta la chiusura temporanea – segnalata con appositi avvisi/cartelli – del tratto di strada di Via Costantinopoli/Via Casa Cinque con divieto di transito carrabile e pedonale per il giorno 9 maggio 2022 dalle ore 11,00 alle ore 15,00.

Viene, altresì, ordinata l’istituzione del divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli nell’area interessata dalla occupazione di suolo pubblico per lo svolgimento delle operazioni e la deviazione del traffico pedonale per accedere in via Costantinopoli tramite le scale di Via Petruccio.