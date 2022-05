Praiano, giovedì 19 maggio sospensione parziale di erogazione gas metano. Ecco le strade interessate

Il Comune di Praiano avvisa la cittadinanza che la concessionaria del servizio di distribuzione del gas metano ha comunicato che giovedì 19 maggio 2022, dalle ore 9.00 alle ore 15.00, sarà sospesa l’erogazione del gas al fine di poter realizzare intervento di manutenzione straordinaria della rete di distribuzione. Ecco le strade interessate dalla temporanea sospensione:

– Via Cella

– Via Pistiello

– Via Oratorio

Le squadre di pronto intervento saranno a disposizione della cittadinanza durante tutto l’intervento fino alla ripresa dell’erogazione del gas.