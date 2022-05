Praiano, domani sospensione dell’erogazione idrica: ecco orari e zone interessate. L’Ausino, la società che si occupa del servizio di erogazione idrica in Costiera Amalfitana, ha informato che per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria alla condotta idrica di distribuzione in via Campo del Comune di Praiano, domani, giovedì 26 maggio 2022, a partire dalle ore 9.00 e fino alle ore 13.00 si sospenderà l’erogazione idrica nelle seguenti strade:

via Campo

via Croce

via Fontanelle

via Arienzo zona alta

via Laurito zona alta

via Capriglione zona SS.163 dopo Hotel Casa Angelina