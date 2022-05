Praiano, convocato per lunedì 30 maggio il Consiglio Comunale. Ecco i temi all’Ordine del Giorno

La Sindaca di Praiano Dott.ssa Anna Maria Caso rende noto che il Consiglio Comunale è convocato in adunanza ordinaria con le seguenti modalità:

– Seduta di prima convocazione lunedì 30 maggio 2022 alle ore 10:30;

– Seduta di seconda convocazione martedì 31 maggio 2022 alle ore 10:30.

Ecco gli argomenti all’Ordine del Giorno:

1) Approvazione verbale sedute consiliari precedenti;

2) Approvazione del Regolamento di Disciplina dell’Imposta Municipale Propria (Imu);

3) Approvazione del Regolamento per l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI);

4) Proroga termini di pagamento occupazioni permanenti – modifica regolamento Canone unico patrimoniale;

5) Conferma tariffe imposta di soggiorno;

6) Imposta municipale propria (IMU) – Approvazione aliquote anno 2022;

7) Proposta al Consiglio – Addizionale comunale Irpef per l’anno 2022;

8) TARI – Approvazione Piano Economico Finanziario – Determinazione di Validazione Ente di Ambito n. 95 del 20.05.2022;

9) TARI (Tassa rifiuti) – Determinazione delle tariffe per l’anno 2022;

10) Approvazione Piano Annuale e Triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024;

11) Approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio comunale;

12) Approvazione tariffe Servizi comunali – Conferma deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale;

13) Approvazione Documento Unico di programmazione 2022/2024 e piano biennale degli acquisti di beni e servizi 2022/2023;

14) Approvazione Bilancio di Previsione 2022/2024.