Praiano ( Salerno) . Questo pomeriggio a Vettica Maggiore di Praiano, in Costiera amalfitana, si è festeggiato, come da tradizione, nella prima domenica di maggio, San Gennaro nel giorno della nomina a Patrono della Città di Napoli, così come ci ha spiegato Don Pio Bozza, più di cinquant’anni di sacerdozio alle spalle, pastore sempre attivo e amato dalla comunità praianese. La processione, che per la nota pandemia non era stato possibile celebrare per due anni, ha registrato grande partecipazione di fedeli oltre che la presenza della Sindaca Anna Maria Caso e dei suoi assessori. E’ stata una gran gioia vedere nella città cuore della Costa d’ Amalfi la processione di San Gennaro dopo due anni di pandemia e Positanonews non poteva mancare.

Foto e video di Luigi De Rosa