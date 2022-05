Positano vive un eccezionale momento di ripresa. Il sindaco Giuseppe Guida: "Una grande stagione come forse non si era mai vista"

Positano. Boom di turisti in questo mese di maggio con numeri importanti che lasciano prevedere un’estate bellissima. Abbiamo sentito sul punto il sindaco Giuseppe Guida: «Siamo completamente soddisfatti perché viviamo un momento di ripresa eccezionale, con un turismo internazionale e di qualità, che è tornato a Positano dopo due anni. E registriamo numeri più elevati rispetto al maggio 2019. Questo comporta certamente tanto benessere nel nostro paese ma ovviamente anche tutta una serie di problematiche che stiamo affrontando e cercando di risolvere nel migliore dei modi.

Siamo pienamente soddisfatti di poter fare di nuovo quello per cui siamo nati ovvero l’accoglienza di tante persone da tutto il mondo e cercando di farlo nel modo migliore, come da sempre è abituata a fare Positano e gli imprenditori locali. Questo è uno dei nostri punti di forza con alberghi d’eccellenza, ottimi ristoranti, imprenditori commerciali. Anche la moda sta avendo un grande risultato.

C’è un grande afflusso di arrivi sia via terra che via mare e questo rappresenta indubbiamente un aspetto positivo. Abbiamo predisposto tutta una serie di iniziative finalizzate ad incrementare le vie del mare rispetto a quelle di terra. Il problema del traffico riguarda l’intera costiera amalfitana, stiamo lavorando con tutti i sindaci per far sì che finalmente si possa attuale la ZTL che richiede una modifica del Codice della Strada per cui è stato già presentato un emendamento in Parlamento e ci auguriamo che possa essere effettuata il prima possibile per poter poi attuale la ZTL che potrebbe essere la soluzione al traffico in costiera.

Per quanto ci riguarda all’interno del paese cerchiamo sempre di attuare tutte quelle misure che sono necessarie laddove si verifichino delle problematiche. Nei giorni scorsi e nei passati ponti abbiamo chiuso il paese laddove necessario. Siamo presenti sul territorio col Comando Vigili che è sempre attento a far sì che tutto funzioni nel migliore dei modi.

Anche nei prossimi mesi il turismo sarà in costante crescita, tutte le strutture alberghiere sono piene e questo fa sperare in una grande stagione come forse non si era mai vista per Positano.

L’Amministrazione sarà sempre vicina agli operatori per far sì che Positano conservi la sua natura di meta di eccellenza a livello mondiale».