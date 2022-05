A Positano Villa Treville si aggiorna per l’estate, ecco la spa. Acampora: “Fascino indiscutibile”

Villa Treville è il magnifico relais in costiera amalfitana, a Positano, che apre le porte all’estate 2022 e incrementa l’offerta turistica. La Traviata wellness & Spa è l’arma in più di Villa Treville per accogliere a dovere la nuova stagione turistica. L’ex residenza di Franco Zeffirelli, poi trasformata in struttura turistica, ha dunque acquisito l’adiacente villa Matura. Ma la novità principale della stagione è sicuramente il restyling della Green-House per ospitare per la prima volta un centro benessere: La Traviata Wellness & Spa sarà ricavata dalla riqualificazione dell’elegante serra in ferro battuto stile Liberty della proprietà. Per guidare il nuovo corso del brand Treville, la famiglia Friedland, attuale proprietaria di Villa Treville, ha quindi chiamato Martino Acampora, general manager di origine campana con alle spalle importanti esperienze nel settore dell’ospitalità di lusso fra Italia e Stati Uniti che si è detto orgoglioso di ricevere questa nuova sfida. La storia importante e il fascino indiscutibile di Villa Treville la rendono assolutamente unica nel mondo dell’ospitalità – ha detto Acampora.