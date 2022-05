Positano, Vicoli in Arte: domani il concerto “I Sogni son Desideri”. Domani, domenica 22 maggio 2022, a Positano, la perla della Costiera Amalfitana, nuovo appuntamento di Vicoli in Arte. A partire dalle ore 20:30 sul Sagrato della Chiesa Madre, il concerto “I Sogni son Desideri”: un appuntamento per grandi e piccini che ci farà immergere nel magico mondo delle storie e dei personaggi più noti della Famiglia Disney.

Le più belle colonne sonore della Disney che con i loro testi hanno incantato intere generazioni.