Positano, Via Santa Croce ancora chiusa al traffico per lavori. Ma qualcuno fa il furbo e parcheggia violando i divieti

Positano. Continuano i lavori in Via Santa Croce in località Liparlati per il rifacimento del piano carrabile in cubetti di porfido. Per tali motivi permane la chiusura al traffico veicolare in Via Santa Croce con divieto di sosta e rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli, su ambo i lati di tutta Via Santa Croce.

I lavori, che oramai durano da mesi, inevitabilmente generano disagi per i residenti che si vedono costretti a cercare parcheggio altrove. Ma, in totale mancanza di rispetto verso tutti coloro che si attengono a quanto disposto dall’ordinanza comunale, c’è il solito furbetto di turno che decide di violare le norme e, una volta oltrepassata la chiusura della strada, parcheggia il proprio motoveicolo sulla Salita di Santa Croce.

Una mancanza di senso civico che andrebbe sanzionato anche per rispetto di chi continua a vivere una situazione di disagio ma, con grande educazione e civiltà rispetta tutto quanto disposto dall’ordinanza comunale attendendo con pazienza che i lavori vengano terminati.